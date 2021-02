La increíble fotografía en 360° que logró el Perseverance en Marte

Desde que el Perseverance aterrizó en Marte las fotografías y los videos que se han conocido de aquel planeta dejaron miles de comentarios en redes sociales.

Ahora, como parte de la exploración, Rover Perseverance reveló una nueva fotografía panorámica en 360° de Marte, con la que la Nasa explicó como gracias a la recolección de 142 imágenes lograron la increíble imagen.

La imagen se capturó gracias al Mastcam-Z, una cámara dual que permite enfocar con gran nitidez los objetivos, captar videos en HD e imágenes en 3D, lo que permite mostrar una visión más a profundidad de Marte.

“Estamos ubicados en un lugar ideal, donde puede ver diferentes características similares en muchos aspectos a las características encontradas por Spirit, Opportunity y Curiosity en sus sitios de aterrizaje”, aseguró Jim Bell, investigador principal del instrumento.

En la imagen revelada por la Nasa se puede ver el borde del cráter de Marte, además de lo que parece una desembocadura de un pequeño río a lo lejos.

“We’re using color differences as a proxy for: maybe there’s some really interesting chemistry there, maybe there’s some interesting minerals there.” – Jim Bell, principal investigator for @NASAPersevere‘s Mastcam-Z, describes one way the rover will use the camera system. pic.twitter.com/eFLDtyg7NS

— NASA (@NASA) February 25, 2021