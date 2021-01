Mortal Kombat: revelan primeras imágenes de la película

Recientemente se revelaron las primeras imágenes de la película basada en el reconocido videojuego de lucha ‘Mortal Kombat’, la cual se espera que sea lanzada el 16 de abril de este año a través de HBO Max.

Le puede interesar:

Como se puede evidenciar en las imágenes, y como ha dicho con anterioridad Simon McQuoid, director de la película, las peleas, la sangre y los “fatalities” serán los protagonistas de esta nueva versión que espera superar el primer filme del videojuego realizado en 1995.

Sub-Zero, Jax Briggs y Sonya Blade son algunos de los personajes que se logran apreciar en las primeras imágenes de la película; y, además, para la sorpresa de todos los fanáticos, aparece un nuevo protagonista llamado Cole Young, que tendrá un lugar especial en la narrativa del filme.

Mire también:

“Es una especie de luchador de MMA acabado que había sido un campeón, que confiaba en sí mismo y sentía que tenía grandes oportunidades en su carrera. Pero todo eso se fue al traste”, afirmó Lewis Tan, actor que interpreta el personaje, al portal EW.

Acá están las imágenes:

Prepare for Mortal Kombat. Take a look at the first look images for #MortalKombatMovie — In theaters and streaming exclusively on @HBOMax on April 16. (1/3) pic.twitter.com/XalMeiwy5t

— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) January 15, 2021