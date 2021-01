¡Paren todo! Porque ‘Bleach’ de Nirvana tendrá una nueva edición limitada

¡Atención fanáticos de Nirvana! En los últimos días se reveló que ‘Bleach‘, el icónico álbum debut de la banda, tendrá una nueva edición limitada que será lanzada especialmente para el Día de San Valentín.

Según declaró la tienda de música Tapehead City, la nueva edición del álbum será publicada en versión cassete y contará con los sencillos ‘Love Buzz’ y ‘Blew’, que fueron lanzados por primera vez el 15 de junio de 1989, y hacen parte de este legendario disco que en su momento llegó a vender más de 5 millones de copias en el mundo.

Esta nueva edición del álbum será muy limitada, ya que solo contará con 500 copias que podrán ser adquiridas en la tienda Tapehead City desde el 14 de febrero de este año.

De acuerdo a un trino publicado por la tienda de música, esta nueva versión del álbum con el que Nirvana se dio a conocer, será lanzado como un homenaje a la banda y en especial a Kurt Cobain, quien este año cumple 27 años de haber fallecido.

Nirvana “Bleach” gets Love Buzz red tape reissue for Valentine’s Day. Love Buzz was Nirvanas first single. Kurt Cobain tragically died 27 years ago at age 27. The Love Buzz edition is Exclusively available at Tapeheadcity! https://t.co/OEaHAlMKp7 pic.twitter.com/RunPyzS1OE

