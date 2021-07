Metallica revela una versión inédita de su éxito ‘Sad But True’

Metallica sigue dando sorpresas de su reedición del ‘Black Album’, el cual fue creado para celebrar su aniversario número 30 con una nueva versión que contará con covers de más de 50 artistas, al igual que con versiones y material inédito de la banda.

En los últimos días, los integrantes de la banda liderada por James Hetfield han ido revelando diferentes versiones de sus canciones interpretadas por otros artistas; sin embargo, esta vez estrenaron una nueva, a voces de ellos mismos, que aparentemente fue grabada en 1991, año del lanzamiento del disco.

“Esto es ‘Sad But True’, toma 36”, así comienza la canción que tiene como título ‘Metallica: Sad But True (Take 36 – February 5th, 1991) (Audio Preview)’, que hace parte de la sección ‘Rough & Alternative Mixes’ que estará conformada por dos discos que harán parte del ‘Deluxe Box‘ de esta nueva reedición que será lanzada el 10 de septiembre.

Además, la agrupación también reveló otras mezclas como un demo de su canción ‘Enter Sandman’, aparentemente grabado el 12 de julio de 1990, el cual también hará parte de esta nueva versión del disco denominada ‘The Metallica Blacklist’.