Metallica respondió a J Balvin en redes sociales sobre la publicación de la Blacklist

Después de la revelación que hizo Metallica sobre el álbum tributo que ideó para celebrar los 30 años de su Black Album, las críticas no se hicieron esperar. Tal parece que la agrupación quiere incursionar en nuevas propuestas musicales para este material de covers, por eso la variedad de géneros dentro de su próximo lanzamiento.

The Metallica Blacklist es el próximo proyecto de Metallica en la que participarán artistas como Miley Cyrus, Elton John, Robert Trujillo, Chad Smith, Corey Taylor, St. Vincent, Royal Blood, Dave Gahan, Phoebe Bridgers, My Morning Jacket, Cage The Elephant, Kamasi Washington, Cherry Glazerr, IDLES, Biffy Clyro, Portugal. The Man, Mac DeMarco, Rina Sawayama y Weezer; la cuota latina la ponen Juanes, Rodrigo y Gabriela, The Warning, Mon Laferte, José Madero y J Balvin.

Los fanáticos de la banda pensaron que el nombre del reguetonero colombiano en el cartel de la Blacklist era una broma, pero en realidad esta combinación de sonidos tiene a muchos a la expectativa.

A través de su cuenta de Facebook, J Balvin publicó el cartel de Metallica Blacklist recibiendo una respuesta de parte de la banda: un corazón negro en muestra de hermandad musical.