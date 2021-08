Messi se pegó su lloradita en la despedida del Barcelona ante los aplausos de sus compañeros

Desde que el Barcelona anunció la salida de Lionel Messi, los seguidores del equipo van pasando la tusa recibiendo golpe tras golpe. Primero se enfrentaron al temido comunicado, después a una serie de videos con los que el equipo le dijo adiós al argentino, y ahora el derechazo más contundente llegó con la llorada de Messi en su despedida.

“En estos días, estuve pensando y dándole vueltas a ver qué podía decir. La verdad es que no me salía nada, estaba bloqueado. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años y hacer mi vida acá. No estaba preparado”, fueron las palabras del argentino frente a su familia y sus compañeros.