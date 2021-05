(VIDEO) Mesero salvó a un cliente que se ahogó con un trozo de pollo

En redes sociales se viralizó un video protagonizado por Sheakh Rifat, un bangladesí que decidió irse a vivir a Europa para estudiar y trabajar al mismo tiempo. El joven, que se desempeña como mesero en un restaurante de Gales, Reino Unido, se convirtió en héroe al salvar la vida de uno de los clientes del lugar.

El momento quedó registrado gracias a las cámaras de seguridad del local, y se puede ver claramente cuando Rifat se detiene al percibir que algo no andaba bien con el comensal, identificado como “Jake“.

“Estaba volviendo a la caja cuando me di cuenta de que algo andaba mal con Jake. Su rostro se puso rojo y las lágrimas brotaban de sus ojos”, afirmó el mesero al portal ‘PA Media’.

A lo que continuó: “me tomó como dos o tres segundos darme cuenta de lo que podía ser. Lo saqué y lo llevé al pasillo, lo agarré por la espalda en el estómago con mucha fuerza y ​​lo sacudí. Después de algunos intentos, un trozo de pollo salió y empezó a respirar de nuevo”.

El hombre se sintió tan complacido con Sheakh que se tomó una foto con él y le ofreció una propina en forma de agradecimiento; sin embargo, este no la recibió debido a sus creencias. “La rechacé porque soy musulmán y en nuestra religión, si estás ayudando a alguien, tienes que hacerlo de forma desinteresada”, expresó el joven de 24 años, según se afirmó en una publicación en Facebook.

