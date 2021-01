VIDEO: en menos de 15 minutos, seis carros se chocan en el mismo lugar

Seis accidentes automovilísticos ocurrieron en el mismo sector de Londres en menos de 15 minutos, según declaró el portal The Sun a través de sus redes sociales, donde publicó un video con la recopilación de los choques.

De acuerdo a la publicación del medio de comunicación, los siniestros ocurrieron en un cruce de la ciudad de Inglaterra, el cual, según se aprecia en la grabación, está invadido de nieve, por lo que los conductores de los seis carros terminaron deslizándose hasta chocar con un separador del sector.

Desde hace varias semanas Londres ha sido el protagonista de una gran ola de nieve que ya ha despertado diferntes advertencias meteorológicas en el sector.

Acá está el video:

Six accidents happen in just 15 minutes at this London junction pic.twitter.com/r522hRSWI5

— The Sun (@TheSun) January 27, 2021