Megadeth publica video con las grabaciones de voz de su nuevo álbum

Dave Mustaine de Megadeth se ha mantenido muy pegado a sus redes sociales desde hace algunos meses, de hecho, desde el momento en el que reveló que un nuevo álbum de la banda venía en camino.

A diferencia de los videos que acostumbra a publicar en Cameo, en su cuenta de Instagram tiene más información sobre los avances que va reportando la grabación del nuevo álbum de la banda, y esta no fue la excepción, pues dejó ver más detalles de lo que sucede en el estudio.

Por ahora “The Sick, The Dying And The Dead”, como se llamará el próximo álbum de la banda, muestra sus avances gracias al líder de la banda, quien mantiene informados a los fanáticos de la agrupación que ya apuestan por el próximo disco de Megadeth.

entre otras noticias de la banda, Dave Mustaine se ha encargado de hablar sobre el caso de David Ellefson, a quien descartó para el álbum que viene en camino, pero tampoco se ha referido sobre quién podrá asumir el bajo de Megadeth para los proyectos que se acercan para Megadeth.