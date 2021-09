Mark Hoppus habla de su estado de salud y Tom DeLonge reacciona

A través de sus redes sociales, Mark Hoppus, bajista de Blink-182, confirmó que desde hace varias semanas terminó su proceso de quimioterapia, tras luchar con un linfoma difuso de grandes células B en etapa 4-A.

“Hoy estoy agradecido de no ir a la quimioterapia. Han pasado tres semanas desde mi último tratamiento. Normalmente, iría hoy. ‘Normalmente’. Maldición. Lo normal es que me llenen de veneno cada tres semanas. El día 29 me escanean y sabré si funcionó”, escribió el músico estadounidense de 49 años en su cuenta de Twitter.

Desde hace algunos días, Tom DeLonge había contado en varias entrevistas que Hoppus se encontraba mucho mejor. Sin embargo, decidió publicar en su cuenta de Instagram un pantallazo de la conversación con el bajista cuando le contó que había finalizado su tratamiento:

“No más planes (…) El doctor dijo que puedo sacar mi puerto. Creo que porque él piensa que la quimioterapia funcionó y ya terminé, pero también si la quimioterapia no funcionó, hacemos un tratamiento completamente diferente”, se lee en el chat.

A lo que DeLonge contestó: “Wow. Esas son grandes noticias. Es hora de VIVIR. Tienes que ‘follar’ tantas cosas como puedas. Zapatos, gopher holes, golfistas. Cualquier cosa que puedas atrapar”.

En la publicación donde Tom compartió la conversación, el exvocalista de Blink-182 manifestó que quería “ser un buen amigo” y dar “dar algunos consejos modestos sobre lo que debería hacer” ahora que sus tratamientos de quimioterapia se han detenido.

Today I’m grateful to not be going in for chemotherapy. It’s been three weeks since my last treatment. Normally I’d be going in today. “Normally.” Damn. Getting pumped full of poison every three weeks is my normal.

On the 29th I get scanned and will know if it worked.

😬🙏🏻

— ϻ𝔞Ⓡ𝔨 𝐇𝑜Ƥ𝐩ย𝓼 (@markhoppus) September 16, 2021