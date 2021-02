Marilyn Manson fue denunciado públicamente por abuso y manipulación

La actriz, modelo y música, Evan Rachel Wood, denunció públicamente a Marilyn Manson desatando una ola de críticas que apuntan hacia el cantante, a quien lo acusó de abusador y manipulador a través de su cuenta de Instagram, donde aseguró que los abusos comenzaron cuando ella era una adolescente.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson“, fueron las palabras con las que comenzó su denuncia a través de un texto con el que contó su caso.

Rachel ya había hablado de los abusos que sufrió en su adolescencia, pero jamás mencionó al autor hasta ahora, asegurando que Marilyn Manson fue quien abusó de ella tenía 18 años y él 36.

Según Hollywood Reporter, Manson ya había recibido acusaciones de abusos en el 2011, pero los abogados del músico negaron los cargos, dejando el caso en el olvido.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera”, fueron las palabras de Evan Rachel Wood en su denuncia.