Hinchas del Manchester City y Chelsea calientan la final con tremenda pela en Oporto

Mientras que el Manchester City y el Chelsea se mantiene enfocados con la final de la Champions, los hinchas de los equipos tuvieron el primer encontrón en las calles de Portugal, donde la situación pasó a mayores y los desmanes hicieron un llamado a las autoridades para desplegar más seguridad en las calles.

La previa de la Champions League ya calienta motores, y con ella la preocupación de las autoridades, quienes se deben hacer cargo de los hinchas ingleses que viajaron a Portugal para disfrutar la final, sin embargo el primer cara a cara de los aficionados ya dejó la primera pelea.

More footage of Chelsea & Man City fans clashing in Porto last night! 👊🏻🇵🇹 pic.twitter.com/KBYn9qgVx8

— Casual Ultra (@thecasualultra) May 28, 2021