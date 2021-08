Lanzan libro de recetas de Los Simpson: incluye la Llamarada Moe, Krusty Burguer y más

Los fanáticos de Los Simpson podrían hablar durante horas sobre las diferentes recetas que se han conocido en los más de 30 años de emisión de la serie. Manjares como las Krusty Burguer, las almejas al vapor (si, las de seymour Skinner), y bebidas como la cerveza Duff y hasta la tan aclamada Llamarada Moe son tan solo algunos de los productos que se han consumido en Los Simpson.

Pero para no tener que repetir todo los capítulos donde se hace referencia a la gastronomía simpsoniana, una verdadera fanática de la serie llamada Laurel Randolph, fue la mente maestra detrás de The Joy Of Cooking Milhouse, un portal web en el que tiene el listado de las comidas más conmemorativas que se han nombrado en Los Simpson.

El sueño de Randolph comenzó con su sitio web, donde detallaba las recetas de Los Simpson, algo no antes visto, pero que ahora, para llevar su idea a todos los rincones del mundo de forma física, lanzó un libro en el que incluye todos los platillos, y que está disponible por $21.99 en su página web.

dentro de las recetas que incluye esta idea también están las donas prohibidas que se vieron el el capítulo de “La Casita del Horror IV”, las albóndigas patrióticas de Bart y hasta la bebida llamada Flander’s Punch.