Loki: Disney revela que el villano es de “género fluido”

A pocos días del estreno de ‘Loki‘, otra de las producciones de Marvel que hace parte de la fase cuatro del MCU, Disney reveló un dato que no pasó desapercibido por los fanáticos del mundo de superhéroes, quienes se percataron del detalle en el último teaser de la serie.

De acuerdo al adelanto, el hermano de Thor aparentemente es de “género fluido”, como se puede evidenciar en el documento que la Agencia de Variación Temporal tiene de Loki, donde se ve claramente dicha descripción dentro del campo de “sexo“.

No obstante, muchos seguidores de los comics declararon que este detalle no es ninguna sorpresa para ellos, ya que, según el portal de TVLine, Odin se refiere a Loki como “mi hijo, mi hija y mi infante que es los dos”.

De igual forma, la especie de género del villano, considerado como el ‘Dios de las mentiras’, tiene sentido por su habilidad para transformarse en cualquier criatura con el fin de engañar a sus oponentes. Sin embargo, Marvel no ha reflejado este tipo de sexo en el personaje, ya que siempre ha utilizado a Tom Hiddleston para darle vida al hermano de Thor.

POV: You’ve just arrived at the TVA 🕰 Marvel Studios’ #Loki starts streaming Wednesday on @DisneyPlus. pic.twitter.com/fhP2pWvOz5

— Loki (@LokiOfficial) June 6, 2021