Liga de la Justicia: aliste almohada y póngase cómodo porque revelan duración de la película

‘Justice League: Snyder cut’ es una de las películas más esperadas del universo DC, comandado por Zack Snyder y el encargado de traer una vez más la historia de los héroes que hacen parte del equipo encargado de salvar al mundo.

Mientras que se revelan más detalles visuales de la cinta, por ahora soltaron un dato bastante importantes, y es la duración de la película, la cual superará todo límite de tiempo.

La película estará disponible a través de streaming, no contará con algunos minutos extras a comparación de la anterior entrega, sino que serán cuatro horas llenas de acción las que disfrutarán los fanáticos de DC.

Si bien se había dicho que ‘Justice League: Snyder cut’ sería una serie compuesta por cuatro capítulos de una hora, pues los planes cambiaron, y será una sola entrega de cuatro horas.

Zack Snyder confirms #ZackSnydersJusticeLeague will be 4 hour movie and not 4 episodes series. #TheSnyderCut opens March exclusively on HBO Max. pic.twitter.com/GM2N0G0qkt

— What’s On HBO Max (@WhatsOnHBOMax) January 17, 2021