Talentoso cantante hace cover de Oasis en un bus y hasta Liam Gallagher lo aplaudió

Aunque Liam Gallagher muchas veces se muestra como todo un contestatario de las redes sociales, esta vez demostró que también tiene su lado más amable, gracias a un video que se conoció desde hace varios años, pero gracias a intenret llegó a conocimiento del exOasis, quien reaccionó de la mejor manera.

Resulta que Liam conoció de primera mano la versión que le hizo uno de sus fanáticos que fue grabado mientras hacía un cover de Wonderwall en un bus, y que su versión fue tan impecable que se volvió viral en redes sociales.

Ahora, cuatro años después y gracias a la cuenta de fasn de Instgaram, @oasismaniaofficial, Liam vio a Ricardo Martín, el joven peruano que se subió a un bus para deleitar con su talento a los demás pasajeros.

“No tienen idea de cómo me siento ahora mismo. Hace 4 años he estado haciendo tributo a Oasis y a Liam Gallagher y de hecho este será el último año que haga el tributo y los covers, para encaminarme con mi proyecto de solista. Y ver el comentario de Liam Gallagher y que sea un gran comentario resaltando lo que hago día a día me motiva a más. En serio gracias a todos y a Liam Gallagher por darme de alguna manera la inspiración para cantar y seguir con vida en la música.”, comentó Martin en su cuenta de Facebook cuando se enteró que Liam había reaccionado a su versión.