Laura Tobón se quitó la ropa y posó totalmente desnuda para sus fans

La reconocida modelo y presentadora Laura Tobón desafió la censura de Instagram al compartir una fotografía totalmente desnuda en la que aparece cubriendo sus partes íntimas con sus brazos.

La celebridad de 31 años reveló la instantánea con el objetivo de enviar un mensaje a sus más de tres millones de seguidores, en especial a las mujeres: “No olvides que… Tu cuerpo no es tu enemigo, no es un “objeto que uso” que se repara cuando se daña… Es tu templo, es tu hogar del que no puedes escapar… Valóralo, cuídalo y ámalo”, escribió la famosa.



Sus fanáticos de inmediato reaccionaron a la publicación, dejando más de 45.000 ‘Likes’ e infinidades de comentarios con piropos para Tobón por su belleza y sensualidad característica, por la cual es considerada como una de las famosas más deseadas del país.

“Calmación”, “Hermosa”, “Un ángel”, “Divina”, “Perfecta”, “Guapísima”, son algunos de los mensajes que sus millones de fans dejaron en los comentarios del post.

Acá está la foto publicada por Laura Tobón: