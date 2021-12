Lago de Estados Unidos emite sonidos parecidos a Star Wars

Un video viral en redes sociales, publicado por el servicio de parques vida silvestre del estado de Colorado, en Estados Unidos, muestra como un lago hace sonidos extraños.

El lugar corresponde al lado Steamboat, el cual tiene su superficie congelada. Los fanáticos de las sagas cinematográficas relacionaron el sonido con los disparos láser de ‘Star Wars’.

Al parecer los sonidos vienen por los las fluctuaciones de temperatura que ocasionan que el hielo se expanda y se agriete.

“La Stormtroopers y rebeldes luchando abajo”, comentó un usuario en Twitter luego de ver el curioso video.

🔊 Volume up for this video 🔊

Make it to the 5 second mark to hear INCREDIBLE sounds of the ice at Steamboat Lake state park (sounds like Star Wars tbh). pic.twitter.com/yEyY3uhs5Z

— Colorado Parks and Wildlife (@COParksWildlife) December 2, 2021