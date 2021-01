Nandi (la niña que retó a Dave Grohl) se manda tremendo cover de ‘Welcome To The Black Parade’

Para aquellos que dicen que “el rock está muerto”, pues parece que les llegó otro motivo para guardar sus palabras, esta vez gracias a Nandi Bushell, la pequeña que en anteriores oportunidades había retado a Dave Grohl a un duelo de batería.

Una de las últimas joyas de Bushell fue el poderoso cover que hizo de “Unsainted”, canción original de Slipknot, de su más reciente álbum, “We Are Not Your Kind”.

En esta oportunidad, Nandi realizó una versión de, ‘Welcome To The Black Parade’, una de las canciones insignia de My Chemical Romance.

“Me encanta poder sacar toda mi energía después de una semana estresante de aprender en casa y exámenes online … mi papá dijo que estoy pasando por una fase emo mientras descubrí a My Chemical Romance esta semana”, comentó la pequeña con su nueva versión, haciéndole un homenaje a la banda.

I love being able to let out all my energy after a stressful week of home learning and online exams. My daddy said I am starting to go through an #emo phase as I discovered @mychemicalromance this week! FULL COVER ON YOUTUBE https://t.co/jziFdUAaUc Love this song @gerardway! pic.twitter.com/px95UpT2bP

— Nandi Bushell (@Nandi_Bushell) January 24, 2021