Slipknot anuncia el Knotfest Iowa 2021 y revela el cartel oficial

A través de sus redes sociales, Slipknot anunció la realización del Knotfest Iowa 2021, el cual se llevará a cabo el 25 de septiembre en el National Balloon Classic Field en Indianola, IA, Estados Unidos.

De igual forma, la banda fundadora del festival reveló el cartel oficial del evento de un día, el cual está encabezado por Slipknot, seguido de Faith No More, Megadeth, Lamb Of God, Suicide Boys, Gojira, Trivium, Tech N9ne, Fever 333, Knocked Loose, Turnstile, Gatecreeper y Vended.

Por el momento la boletería para el Knotfest Iowa 2021 se encuentra en etapa de preventa para los suscriptores del festival. La venta general de tiquetes estará habilitada a partir del próximo 4 de junio desde las 10 a.m. en la página web del festival.

Acá está el cartel del Knotfest Iowa 2021, revelado por los intérpretes de ‘Before I Forget’: