Megadeth expulsa a David Ellefson tras ser acusado de pedofilia

Las acusaciones contra David Ellefson llegaron al punto más difícil de su carrera y de su vida personal, ya que después de ser acusado por abuso sexual contra menores de edad, la banda decidió expulsarlo de la alineación.

A través de un comunicado de prensa en su cuenta oficial de Twitter, la agrupación dio la noticia, asegurando que la decisión no se tomó a la ligera.

“David Ellefson ya no estará tocando con Megadeth y oficialmente nos separamos de él. No tomamos esta decisión a la ligera. Si bien no sabemos los detalles de lo ocurrido, con una relación ya tensa, lo que se ha revelado es suficiente para hacer que trabajar juntos sea imposible en el futuro”.