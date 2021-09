Kiss anunció edición de lujo para celebrar el lanzamiento de su álbum ‘Destroyer’

Kiss sigue anunciado buenas noticias para sus fanáticos, esta vez con el lanzamiento de una edición de superlujo de su álbum ‘Destroyer’, material que cumple 45 años.

Kiss lanzó su cuarto álbum en 1976, el cual obtuvo un récord al convertirse en el primer material de la banda en vender un millón de copias, siendo más vendido en la historia de la agrupación.

Para no dejar pasar la fecha de celebración, los integrantes de Kiss anunciaron una edición “Super Deluxe” para los fanáticos de la banda, el cual incluye cuatro CD’s y un Blu-Ray, un vinilo de edición limitada de colores amarillo y rojo, y un doble CD en formato digital, todo con planes de lanzamiento para el 19 de noviembre.

“Estamos encantados de celebrar el 45 aniversario de Destroyer con una edición Super Deluxe disponible el 19 de noviembre! Incluye un juego de caja de audio de 4 CD + Blu-ray, así como un vinilo doble negro estándar y un vinilo de doble color amarillo y rojo de edición limitada, un juego de 2 CD y digital”, publicó Kiss en su cuenta de Twitter.

We are thrilled to celebrate the 45th Ann. of Destroyer with a Super Deluxe Edition out Nov 19! Includes 4-CD + Blu-ray Audio box set as well as on standard double black vinyl & limited edition yellow & red double colored vinyl, 2-CD set, & digital. https://t.co/S53diDgnQf pic.twitter.com/VexQuXxnuk

