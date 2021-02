Kings Of Leon lanza ‘Echoing’, su nuevo sencillo

Kings Of Leon sorprendió a todos sus fanáticos con el lanzamiento de su más reciente sencillo denominado ‘Echoing‘, el cual hace parte de ‘When You See Yourself‘, su octavo álbum de estudio que verá la luz el próximo 5 de marzo.

Además, la nueva canción fue lanzada con un video que recopila diferentes imágenes de archivo de la banda presentándose en vivo, con un toque retro representado con una tonalidad fría y un marco que se asemeja al de una cámara.

Este sencillo es el tercer adelanto que la agrupación revela sobre su próximo álbum, ya que anteriormente había lanzado dos diferentes canciones: ‘The Bandit’ y ‘100000 People’, que hacen parte de las once canciones que estarán dentro del disco.