Revelan primer avance de “Long Live Rock”, documental con Metallica, Guns n’ Roses y Slipknot

Una nueva producción alusiva al rock n roll viene en camino con el objetivo de hacer un recorrido por la historia del desarrollo del rock. Su nombre es “Long Live Rock… Celebrate The Chaos”, y para dar credibilidad a la calidad del conrenido, contará con la participación de Metallica, Guns n’ Roses, Slipknot, Korn, Rob Zombie, Rage Against The Machine, Greta Van Fleet, Halestorm, entre otros.

El reconocido productor Jonathan McHugh será el encargado de la dirección de este documental que revelará momentos íntimos de las bandas invitadas, como entrevistas, detrás de cámaras e imágenes inéditas que se mostrarán en “Long Live Rock… Celebrate The Chaos”.

“Gary Spivack y yo queríamos hacer una película que celebrara el caos de la cultura del rock. Al crecer en la ciudad de Nueva York, hacía lo que fuera para entrar a ver a grupos como Led Zeppelin, Black Sabbath y otros iconos del rock. Estamos muy orgullosos de iluminar a los fans más apasionados del mundo y la música que los impulsa.”, aseguró McHugh.

Por ahora solo resta esperar al estreno del documental, el cual estará disponible en LongLiveRockMovie.com, pero mientras tanto disfrutemos su su primer adelanto.