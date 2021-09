Desesperado sujeto asegura que su teléfono salió en ‘El juego del calamar’ y ahora recibe miles de llamadas

‘El juego del calamar’ fue una de las series que logró posicionarse en la cima de los contenidos que ofrece Netflix a sus usuarios, llevándose una calificación de gran valor entre los críticos.

Más noticias

El pasado 17 de septiembre la plataforma streaming estrenó la serie que contó con la dirección de Hwang Dong-hyuk, y gracias a su impacto, lo fanáticos no paran de hablar de la producción que se perfila como una de las más exitosas del 2021.

Sin embargo no todo es alegría y felicitación, ya que según cuenta MBC, un sujeto de 40 años y residente de la provincia de Gyeonggi, asegura que se encuentra desesperado por la cantidad de llamadas que recibe diariamente por culpa de ‘El juego del calamar’, donde “sin querer queriendo” revelaron su número de celular.

Más noticias

Según el mismo medio, la idea de la producción era ocultar los tres últimos dígitos del teléfono, pero resultaron censurando los tres primeros, que en Corea del Sur solo son del código del área, así que el número quedó expuesto al público.

Por su parte, el sujeto asegura jamás haber visto la serie, pero asegura recibir al rededor de 4.000 llamadas diarias como consecuencia de la revelación del número.

“Nunca había visto ‘El juego del calamar’, pero pensé que era solo una llamada de ‘spam’. Solo me enteré del hecho de que mi número estaba en la serie porque me lo dijo alguien que me llamó”. Además, según agregó, quienes lo llaman le dicen que “quieren participar en el juego”.