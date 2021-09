Iron Maiden estrena ‘Senjutsu’, su nuevo disco de estudio

La espera terminó. La legendaria banda de heavy metal, Iron Maiden, presentó, por fin, su álbum número 17 denominado ‘Senjutsu’, el cual está inspirado en los guerreros samurái, y hace relación al significado de “tática de guerra” o ”el arte de la guerra”, según declaró Bruce Dickinson en entrevistas a medios internacionales.

Mire también: Tom Morello nos habló de su álbum, The Atlas Underground Fire, en entrevista exclusiva

“Este disco va a sorprender. Ante algunos temas, me consta que mucha gente va a decir: ‘¿Pero esto es en realidad Iron Maiden?’. También estoy seguro que a pesar de que alguno se pueda sorprender al principio, si se escucha el álbum con detenimiento, es un disco Iron Maiden 100%, y posee una gran cohesión interna”, manifestó el vocalista de la agrupación para la revista La Heavy.

Cabe recordar que en meses anteriores, la banda reveló un cortometraje del nuevo disco, junto con dos adelantos: las canciones ‘The Writing on the Wall’ y ‘Stratego’, las cuales hacen parte de este nuevo trabajo compuesto de 10 temas en total, entre los que se destacan ‘Senjutsu’, ‘Lost In A Lost World’, ‘Days Of Future Past’, ‘The Time Machine’, y más.

Le puede interesar: Elton John anuncia nuevo álbum con Gorillaz, Eddie Vedder y más artistas

“Hay algunas canciones muy complejas en este álbum que requirió mucho trabajo para conseguirlos exactamente como queríamos que sonaran, por lo que el proceso fue a veces muy desafiante; pero Kevin (Shirley) es excelente para capturar la esencia de la banda y creo que valió la pena el esfuerzo. Estoy muy orgulloso del resultado y no puedo esperar a que los fans lo escuchen”, expresó Steve Harris, bajista de la agrupación.

Escuche aquí el nuevo disco de Iron Maiden, ‘Senjutsu’, que llega seis años después de su último álbum, ‘The Book of Souls’.