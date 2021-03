‘Follow You’ y ‘Cutthroat’, lo nuevo de Imagine Dragons

Durante este viernes 12 de marzo, Imagine Dragons estrenó dos nuevas canciones después de tres años de haber estado alejados de los estudios de grabación.

‘Follow You’ y ‘Cutthroat’ son los nombres de los dos sencillos que pertenecen a su próximo álbum musical, del cual todavía no se conoce el nombre ni la fecha.

Dan Reynolds, líder de la banda, habló del significado de las dos canciones en su cuenta de Twitter. Sobre ‘Follow You’ expresó que habla sobre la lealtad y el amor; “Amar a alguien es un proceso increíblemente imperfecto. No siempre es romántico o bonito. A veces puede ser increíblemente doloroso”, declaró el cantante.

Además, declaró que la canción estuvo inspirada en la situación que vivió con su esposa, Aja Volkman: “Ella fue infinitamente paciente conmigo. No me necesitaba. Incluso me enseñó que yo no la necesitaba. Pero nos queremos y al final de nuestra separación de siete meses hace un par de años, decidimos casarnos de nuevo y quedarnos juntos. Le propuse matrimonio de nuevo y ella dijo que sí, de nuevo (…) Escribí Follow You cuando volvimos a estar juntos”, escribió Reynolds en su cuenta de Twitter.

Sobre ‘Cutthroat‘, el vocalista manifestó que “es un exorcismo de la autocompasión. Un examen de mi vida, descubrir que tengo una gran suerte y tratar de deshacerme de las dudas y el odio hacia mí mismo. Estar agradecido por todo lo que tengo. Librarme de todas las cosas sin sentido que me han agobiado”.

Acá están las dos nuevas canciones de Imagine Dragons: