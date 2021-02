¿Cómo? Hombre despertó de coma sin saber que existe la pandemia

Joseph Flavill, joven oriundo de Reino Unido, fue arrollado por un automóvil mientras recorría Burton upon Trent, localidad de Staffordshire, semanas antes de que el mundo se enfrentara a la pandemia de COVID-19.

El accidente, que ocurrió el 1 de marzo de 2020, tres semanas antes de que empezara la cuarentena estricta en Gran Bretaña, provocó que el joven de 19 años sufriera una lesión cerebral traumática y entrara en un coma que le demandó una recuperación de diez meses.

Su familia aún no ha encontrado la forma de informarlo sobre la contingencia que atraviesa el mundo alrededor de la pandemia, ya que no quieren que él entre en estado de shock al enterarse todo lo que ha ocurrido mientras él luchaba por su vida.

Savill Flavill Smith, tía del británico, contó en declaraciones con The Guardian: “No sé por dónde empezar. Hace un año, si alguien me hubiera dicho lo que iba a pasar en el último año, no creo que me lo hubiera creído. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender por lo que todos hemos pasado”; aunque también aseguró que la familia ya ha intentado abordar casi todo el tema con él a través de videollamadas.

Sin embargo, sus familiares contaron que Flavill se ha contagiado en dos ocasiones de COVID-19 mientras ha estado internado. Afortunadamente, se ha recuperado sin complicaciones en ambas oportunidades.