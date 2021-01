Guitarrista con un solo brazo realiza sublimes covers de Guns N’ Roses

Las personas que suelen tener alguna limitación física pueden alcanzar grandes metas, y tenemos grandes ejemplos, como el genio del saxofón, Ray Charles; Rick Allen, el baterista de Def Leppard; Stevie Wonder y más iconos musicales que lograron refugiarse en sus pasiones.

Es por eso que a través de rede sociales se han conocido grandes talentos musicales que no se dejan abrumar por las limitaciones que les pone la vida, por lo que no solo se convierten en referentes musicales, sino también en un gran ejemplo de vida.

Este es el caso de un joven que causó gran furor en redes sociales debido a los covers que hace de “Live Forever” de Oasis, “Let It Be” de The Beatles y “Nothing Else Matters” de Metallica. Sin embargo, uno que logró llamar la atención fue el de “Knockin’ On Heaven’s Door”, la versión de Guns N’ Roses.

“Nací sin mi antebrazo izquierdo y toco mi guitarra con un brazo prostético usando un accesorio que sostiene la púa“, aseguró el joven para loudersound.com.