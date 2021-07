Green Day sorprende con cover de ‘Rock and Roll All Nite’ de KISS

En el primer día del ‘Hella Mega Tour’, evento en el que participan Green Day, Weezer y Fall Out Boy, la agrupación liderada por Billie Joe Armstrong sorprendió con su propia versión de una de las canciones más legendarias de la industria: ‘Rock and Roll All Nite’ de KISS.

En la presentación que tuvo lugar en el Globe Life Field en Arlington, Dallas, Texas, la banda decidió atreverse a tocar el clásico, incorporando la esencia característica del grupo intérprete de ’21 Guns’, lo cual despertó las reacciones de Gene Simmons y Paul Stanley.

“¡Hoy en Dallas! ¡Otro motivo para amar a Green Day!“, manifestó el guitarrista de KISS en su cuenta de Twitter, donde además compartió un video de Armstrong interpretando el sencillo que marcó la historia del Rock N’ Roll.

Por su parte, Simmons mostró su agradecimiento por el tributo a través de la misma red social: “¡Green Day en Houston ayer! Muchas gracias, caballeros”.

De igual forma, la cuenta oficial de KISS en Twitter publicó otra grabación y expresó su emoción por el cover que cientos de fanáticos pudieron escuchar en el evento que comenzó el pasado 24 de julio e irá hasta el 2 de julio de 2022. “Green Day ‘Rock And Roll All Nite’ esta noche en Dallas. ¡Muy guay! #KISSisEverywhere!”, escribió el grupo.