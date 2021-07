Green Day anuncia sus figuras Funko Pop de ‘American Idiot’

La reconocida agrupación Green Day se une a las tendencias entre los personajes de rock, videojuegos, películas y demás con sus propias figuras Funko Pop, las cuales ya se encuentran disponibles para que sus fanáticos conserven la colección completa de los intérpretes de ‘Wake Me Up When September Ends’.

Para estos muñecos, el grupo conformado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tre Cool utilizó el atuendo del famoso video de su canción ‘American Idiot’, perteneciente a su álbum homónimo lanzado el 21 de septiembre de 2004 y considerado como uno de los más exitosos de la banda.

Por consiguiente, los seguidores de Green Day podrán adquirir las tres figuras de colección con sus legendarios outfits e instrumentos por menos de 9 dólares cada uno, a través de diferentes páginas de ventas en internet.

