Galaxy Watch 4 y Galaxy Watch 4 Classic: remodelando la experiencia de reloj inteligente

Samsung Electronics presentó los Galaxy Watch4 y Galaxy Watch4 Classic, que marcan una nueva era para la innovación de los relojes inteligentes. Estos dispositivos son los primeros relojes inteligentes que incorporan el nuevo Wear OS™, impulsado por Samsung, proyectado juntamente con Google™, y que están equipados con One UI Watch, la interfaz de usuario más intuitiva de Samsung.

La serie Galaxy Watch4 es reforzada con un rendimiento de hardware avanzado y ofrece una experiencia de usuario más continua y conectada. Estos dispositivos se han rediseñado para ofrecer a los consumidores mejores herramientas para gestionar su bienestar.

“Hemos visto un increíble crecimiento para la serie Galaxy Watch a medida que los consumidores han descubierto los beneficios para la salud y la conveniencia de los dispositivos vestibles. Entendemos que el camino hacia el bienestar es diferente para todos, por lo que hemos creado un conjunto sólido de funciones de salud y bienestar para brindar a las personas una comprensión más profunda y útil de su estado físico general”, dijo TM Roh, presidente y Líder de Negocios de Comunicaciones Móviles de Samsung Electronics.

El conjunto de funciones de salud y bienestar más avanzado de Samsung

Galaxy Watch4 es equipado con el innovador sensor BioActive de Samsung, que cuenta con un diseño más pequeño y compacto que no perjudica la precisión de la medición. Este nuevo sensor 3 en 1 utiliza un solo chip para ejecutar con precisión tres potentes sensores de salud: Frecuencia Cardíaca Óptica (Optical Heart Rate), Cardíaco Eléctrico (Electrical Heart) y Análisis de Impedancia Bioeléctrica (Bioelectrical Impedance Analysis), para que los usuarios puedan controlar su presión arterial12, detectar un latido cardíaco irregular de AFib32, medir su nivel de oxígeno en sangre4 y, por primera vez, calcular su composición corporal5. Nuestra nueva herramienta de medición de la Composición Corporal brinda a los usuarios una comprensión más profunda de su salud y estado físico general, con mediciones clave como el músculo esquelético, la tasa metabólica basal, el agua corporal y el porcentaje de grasa corporal. Ahora, puede verificar fácilmente la composición de su cuerpo desde su muñeca con solo dos dedos. En 15 segundos, el sensor del reloj capturará 2.400 puntos de datos.

Estos relojes inteligentes vienen con una variedad de funciones de bienestar para la realización de un seguimiento de sus actividades diarias, a fines de que manténgase motivado para que sea su mejor versión. Elija entre una amplia gama de entrenamientos guiados, disfrute de Desafíos Grupales con sus amigos y familiares o configure un gimnasio en casa conectando su Galaxy Watch4 a su Samsung Smart TV compatible, donde los recuentos de calorías y las métricas de frecuencia cardíaca aparecen en la pantalla para un seguimiento más fácil6. Y cuando esté listo para descansar, la serie Galaxy Watch4 ofrece nuestra imagen más completa de sus estándares de sueño7, con más detalles que antes. Su teléfono inteligente compatible detecta los sonidos de sus ronquidos8, mientras que su reloj inteligente mide su nivel de oxígeno en sangre cuando duerme4. Junto con las Puntuaciones de Sueño avanzadas, puede aprender más sobre sus estándares de sueño para que descanse mejor.

Experiencia móvil definitiva, con One UI Watch y Wear OS Impulsado por Samsung

La simplicidad, facilidad y eficiencia son las características distintivas de la plataforma de reloj inteligente Galaxy, y con la nueva One UI Watch de Samsung y Wear OS Impulsado por Samsung, hemos logrado que la experiencia del reloj inteligente y el Galaxy sea aún más fluida. Con One UI Watch, las aplicaciones compatibles se instalan automáticamente en su reloj cuando se descargan en su teléfono9, y sus configuraciones importantes, como no molestar horas y llamadas bloqueadas, se sincronizan instantáneamente. Auto Switch garantiza10 que los auriculares puedan alternar el audio entre el teléfono y el reloj, según el uso. También puede controlar sin esfuerzo su experiencia móvil con los controles de voz, bisel y gestos de Bixby. Mueva el antebrazo hacia arriba y hacia abajo dos veces para recibir llamadas y gire la muñeca dos veces para rechazarlas o para descartar notificaciones y alarmas.

La serie Galaxy Watch4 también es la primera generación de relojes inteligentes que incluye Wear OS Impulsado por Samsung, una nueva plataforma que eleva todos los aspectos de la experiencia de los relojes inteligentes. Proyectada por Samsung y Google, esta plataforma de vanguardia le permite acceder a un ecosistema expansivo directamente desde su muñeca, con aplicaciones populares de Google11 como Google Maps y los amados servicios Galaxy como Samsung Pay, SmartThings y Bixby. La nueva plataforma también incluye soporte para aplicaciones líderes de terceros12, como adidas Running, Calm, Strava y Spotify disponibles en Google Play. Junto con nuestro hardware avanzado y una interfaz de usuario aún más intuitiva, puede disfrutar de experiencias integradas continuas y convenientes con su Galaxy Watch4. Por ejemplo, nuestra brújula incorporada perfeccionada funciona en conjunto con Google Maps para facilitar la exploración de una nueva área.

Rendimiento potente directamente a su muñeca

Esta increíble experiencia es respaldada por importantes actualizaciones de hardware, incluido el procesador perfeccionado, pantallas más ricas y memoria ampliada. La serie Galaxy Watch4 cuenta con el primer procesador de 5nm en un Galaxy Watch, con una CPU un 20% más rápida con 50% más de RAM y una GPU 10 veces más rápida que la generación anterior. Esto significa que desplazarse y realizar múltiples tareas en la serie Galaxy Watch4 es fluido y sin esfuerzo. También hemos aumentado la resolución de la pantalla, hasta 450 x 450 píxeles12, para que las imágenes sean más nítidas y distintivas. Y con una impresionante memoria de 16GB, tendrá almacenamiento suficiente para descargar y almacenar sus aplicaciones, música y fotos favoritas, con la confianza de que están seguras gracias a la plataforma de seguridad de Samsung, Knox.

El liderazgo de Samsung en la tecnología eSIM habilita los usuarios a disfrutar de la libertad de poder olvidar su teléfono, sabiendo que su reloj inteligente se sincronizará automáticamente y llenará la brecha13. Una batería confiable es esencial para un reloj inteligente, puede tener hasta 40 horas14 de duración de batería, lo que es más que suficiente para mantener la carga en un viaje de campamento durante la noche, incluso admitiendo el procesador más rápido, la pantalla de mayor resolución, la memoria expandida y las funciones de salud más sofisticadas. Y cuando necesite más energía rápidamente, 30 minutos de carga proporcionan hasta 10 horas de uso.

Disponibilidad

Galaxy Watch4 y Galaxy Watch4 Classic exhiben una silueta elegante e icónica, con carcasas más delgadas que las generaciones anteriores y una variedad de correas15 y facetas de reloj personalizables para que su dispositivo sea exclusivamente suyo.

Galaxy Watch4, la opción moderna y minimalista diseñada para un uso versátil durante todo el día, viene en 40mm y 44mm, en versiones Bluetooth y LTE. La variante de 40mm estará disponible en Black, Silver y Pink Gold, mientras que la de 44mm se ofrecerá en Black, Silver y un sofisticado Green.

Para aquellos que buscan un diseño de reloj inteligente premium y atemporal con bisel giratorio, Galaxy Watch4 Classic estará en versiones Bluetooth y LTE, y estará disponible en variantes de 42mm y 46mm en Black y Silver.