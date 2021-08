Con mucho ritmo, Foo Fighters reaccionó a religiosos que protestaron en su concierto

En medio de su concierto en Kansas, Estados Unidos, la agrupación Foo Fighters decidió reaccionar a un grupo religioso ortodoxo que salió a protestar a las afueras del evento, con frases homofóbicas y ‘antivacunas’, manifestando que Dios había enviado el COVID-19 para castigar a la humanidad.

Con carteles y cantos, miembros de la iglesia bautista Westboro se pronunciaron frente a las declaraciones de la banda liderada por Dave Grohl sobre su intención de solo tocar para público vacunado. Sin embargo, los Foo no se dejaron opacar por las manifestaciones, y decidieron salir a responder.

Mediante un camión, los integrantes de la banda aparecieron vestidos con trajes de los 70’s, y, a través de amplicadores, enfatizaron: “Damas y caballeros, tengo algo que decir. ¿Saben qué? Los amo. ¡En serio! En la forma en la que lo veo, yo amo a todos. ¿No se supone que eso es lo que debemos hacer? No deberían estar odiando. ¿Saben qué deberían hacer? Deberían bailar”.

Posteriormente, comenzaron a interpretar su versión de ‘You Should Be Dancing‘ de los Bee Gees, que hace parte de su nuevo proyecto disco: ‘The Dee Gees’.

Varios ciudadanos lograron capturar el momento que se volvió viral en internet, el cual demostró la postura característica del grupo del exbaterista de Nirvana, destacado por su forma de actuar tranquila y siempre llena de música.

