Foo Fighters lanza mini documental sobre su concierto en Madison Square Garden

La pandemia de la COVID-19 impactó a todas las industrias del mundo; una de las más afectadas fue la musical, ya que conciertos, festivales y demás fueron suspendidos durante más de un año. No obstante, en el último mes, los eventos han ido regresando paulatinamente, como fue el caso de Foo Fighters, quien se presentó en el Madison Square Garden el pasado 20 de junio.

Fue tanta la emoción del grupo liderado por Dave Grohl, que decidió plasmar en video dicho momento que significó el regreso a los escenarios tanto para la agrupación como para otros artistas que también se presentarán en Estados Unidos, dentro del marco de los conciertos para personas vacunadas.

‘The Day Music Came Back’ (el día que la música volvió), es el nombre del mini documental realizado por los Foo, donde se muestran diferentes escenas de su presentación, que fue la primera con capacidad completa en Nueva York, y que contó con la interpretación de grandes éxitos como ‘The Pretender’, ‘Mokey Wrench’, ‘Best Of You’ y ‘Times Like These’; al igual que con algunas versiones de canciones de Radiohead, Queen y Bee Gees.

Acá está el nuevo mini documental de Foo Fighters sobre su regreso a los escenarios: