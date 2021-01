Foo Fighters, Bon Jovi, New Radicals y más artistas sorprendieron en el concierto de Joe Biden

El pasado 20 de enero se llevó a cabo la ceremonia de posesión de Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos que entró a remplazar a Donald Trump. Y para celebrar la llegada del político de 78 años a la Casa Blanca, se realizó un concierto que contó con las participaciones de Foo Fighters, Bon Jovi, New Radicals, Bruce Springsteen, Katy Perry, Demi Lovato y John Legend.

Le puede interesar:

El evento, presentado por Tom Hanks y elaborado desde el Capitolio de Washington, comenzó con la presentación de Bruce Springsteen, quien interpretó ‘Land of Hope and Dreams‘ y ‘The Rising’. Posteriormente, Jon Bon Jovi sorprendió con su versión de ‘Here Comes the Sun’ de The Beatles.

John Legend fue el tercero en presentarse con su canción ‘Feeling Good’; y luego los legendarios Foo Fighters rompieron el escenario con su interpretación de ‘Times Like These’.

Katy Perry y Demi Lovato siguieron en la lista. Y por último, New Radicals cerró la ceremonia con un sorprendente reencuentro en el que cantaron ‘You Get What You Give’, después de 22 años de haberse retirado.

Mire también:

Acá están algunas de las presentaciones del concierto: