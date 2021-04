Fito Páez reacciona a la versión de Juanes de ‘El Amor Después Del Amor’

En los últimos días, Juanes estrenó un cover de la canción ‘El Amor Después Del Amor’ de Fito Páez, que pertenece a su próximo álbum de estudio llamado ‘Origen‘, con el que busca rendir homenaje a todos esos músicos que han dejado huella en su carrera.

El sencillo ha logrado una buena acogida entre los fanáticos del colombiano; inclusive fue de gran agrado para el mismo Fito Páez, quien reaccionó a la versión de su legendario éxito que es conocido en todo el mundo.

“Juanito querido, me estaba acordando cuando te dieron el ‘Person Of The Year’ en Las Vegas. Te acordás esa noche hermosa ahí, con tantos músicos tocando tus canciones y yo creo que te sorprendí con una tuya, ¿no?”, expresó el argentino en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Y continuó: “Y ahora este regalo hermoso que me hacés… Te lo agradezco de todo corazón y sabés lo que te respeto y lo que te quiero… Y acordate que tenemos una pendiente vos y yo, una muy importante. Te quiero mucho y que sea lo mejor”.

Además, el argentino compartió un emotivo video con Juanes en el que aparece dándole unas palabras de admiración y respeto.