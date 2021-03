Festival Download cancela su edición 2021 y anuncia el cartel del 2022

A pesar de sus esfuerzos por querer realizar su edición del 2021, el Festival Download se vio obligado a cancelar el evento que estaba programado del 4 al 6 de junio de este año en Donington Park, noroeste de Leicestershire, Inglaterra.

La cancelación del Download se debe a las políticas de dicho país frente a la pandemia de COVID-19, ya que los eventos al aire libre en Inglaterra serán permitidos provisionalmente quince días después de las fechas programadas del festival.

Mire también:

Sin embargo, el festival anunció de una vez el cartel para la edición del próximo año, el cual está encabezado por KISS, Iron Maiden y Biffy Clyro. System Of A Down, quien estaba programado para la versión de este año, ya no se presentará.

“Como todo el mundo, nos sentimos enormemente decepcionados cuando la pandemia mundial obligó a cancelar Download 2020, que habría sido la séptima vez que Maiden encabezaba la lista. Así que estamos encantados de ser invitados de nuevo y cumplir nuestra ambición de tocar en Donington Park en cada década desde la década de 1980″, expresó Bruce Dickinson, líder de Iron Maiden.

Le puede interesar:

Las boletas para el Festival Download 2022 saldrán a la venta el próximo viernes 5 de marzo desde las 10:00 a.m. en su página web.