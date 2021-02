The Offspring anuncia su nuevo álbum y lanza primer sencillo, ‘Let The Bad Times Roll’

Después de nueve años de espera The Offspring ha lanzado nuevos sonidos y anunció su décimo nuevo ‘Let The Bad Times Roll’, lanzado el primer sencillo con el mismo nombre.

Dexter Holland y compañía regresaron al estudio y como resultado llegaron con el nuevo álbum que será estrenado el próximo 16 de abril a través de Concord Records.

Una vez más The Offspring solicitaron de la producción de Bob Rock, como ya lo había hecho con sus anteriores entregas musicales, Day Go By (2012) y Rise And Fall, Rage And Grace (2008).

Después de su lanzamiento, la banda es consiente que ya pasaron varios años, pero por fin llegaron los nuevos sonidos:

“Lo sabemos, lo sabemos… Han pasado nueve años desde que han podido tener un disco disco de The Offspring, pero creemos que ya han esperado lo suficiente. Estamos super felices de presentaros nuestro nuevo single ‘Let The Bad Times Roll’”.

Con u total de 12 canciones, The Offspring ya detalló más su próximo álbum.

1. ‘This Is Not Utopia’

2. ‘Let The Bad Times Roll’

3. ‘Behind Your Walls’

4. ‘Army Of One’

5. ‘Breaking These Bones’

6. ‘Coming For You’

7. ‘We Never Have Sex Anymore’

8. ‘In The Hall Of The Mountain King’

9. ‘The Opioid Diaries’

10. ‘Hassan Chop’

11. ‘Gone Away’

12. ‘Lullaby’

Y para ir escuchando su nuevos sonidos, aquí está Let The Bad Times Roll: