¿The Dark Knight es la mejor película de superhéroes? En redes dicen que sí

Este domingo fue tendencia toda la mañana el título de la película ‘The Dark Knight’. La razón fue un debate que se dio sobre cuál era la mejor película de superhéroes.

Le puede interesar: Dave Grohl y su madre tendrán su propia serie documental en Paramount+

Usuarios en Twitter empezaron a hacer una lista con un top 5 de sus favoritas y muchos colocaron en el primer lugar a The Dark Knight.

Mi top 5 películas de súper héroes:

1. Batman: The Dark Knight

2. Watchmen

3. Blackpanther

4. The man of steel

5. X-Men: Day of Future Past

— Ramón. (@13RMON) February 28, 2021