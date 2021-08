Aquí hoy nadie duerme: captan fantasma jugando con una niña en un parque

Las redes sociales lo hacen de nuevo: se ha revelado un video que está causando pánico, y no es para menos, pues las imágenes son capaces de poner los pelos de punta a cualquier usuario.

El video publicado por la usuaria de Facebook, Hernandez Blankhaa, muestra cómo la mujer está departiendo con sus hijas en un parque a la oscuridad de la noche, pero uno de los videos que grabó fue tema de conversación gracias a la supuesta presencia que se ve en el rodadero, justo cuando una de las pequeñas se lanza de la atracción.

Según la mujer, no se había percatado de la irregularidad en su video si no es por los comentarios de los demás usuarios, quienes se fijaron en la supuesta persona que sale en la parte de arriba del rodadero:

“No sabía si subirlo o no pero me decidí a subirlo esto le aso a mi hijas asé 4dias le ise el Comentario a varias personas estuve en shock por qué les pregunté quiénas estaba ahí y mi hija y su papá se quedaron asustados por qué no avía nadien solamente ellos en la plaziita esto pasó en la de las torres en San Nicolás por Walmart entonces estoi algo sacada de onda por qué jamás en mi vida avía pasado por una situación así y más por qué le pasó ami hija la bebé entonces no se cómo no se que paso no se por que aso pero cada que analizó el video se me heriza la piel no se por que si es una bebita inocente por qué le pasaría eso y solo quería compartír está historia paranormal con ustedes …y si alguien me podría dar una hipótesis de esto que estoi en shock..”.