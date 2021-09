Fans de Slipknot abuchean y hacen pistola a Machine Gun Kelly por criticar a Corey Taylor

Machine Gun Kelly hizo parte del festival Louder Than Life de Kentucky el 25 de septiembre, donde las cosas no salieron como esperaba, pues en el público habían decenas de fanáticos de Corey Taylor, así que los abucheos y las ofensas hacia el músico no se hicieron esperar.

Los espectadores del festival no olvidaron el cruce de palabras entre Machine Gun Kelly y Corey Taylor, así que demostraron su apoyo al líder de Slipknot abucheando a Machine Gun Kelly cuando estaba sobre el escenario.

En uno de los videos publicados se escucha cómo el rapero envía otro mensaje a Corey sin dedicatoria pero respondiendo a sus palabras:

“Te veo, amigo, te veo enojado como la mierda con tu puto atuendo extraño. Estoy aquí por la misma mierda que tú, por la música, así que todo está bien. Claramente, no voy a ir a ninguna parte, así que disfrútalo”.

Aunque Machine Gun Kelly trató de manejar al público que estaba en su contra con toda clase de palabras, le fue imposible tratar de tenerlos de su lado, pues hasta “pistola” le hicieron.

