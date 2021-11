Familia de Chris Cornell comparte nostálgicos videos de momentos privados familiares

Chris Cornell falleció el 18 de mayo del 2017, dejando una gran ausencia tanto en la escena musical como en su hogar, ambas partes extrañando su presencia.

Por su parte, la familia Cornell aún extraña al músico y tiende a recordarlo en cada fecha especial que reúne a sus hijos, por esta razón, en el cumpleaños número 17 de Toni Cornell, su hija, desempolvaron videos familiares donde Chris se mostraba como una persona feliz.

A través de la cuenta de Instagram de Chris, sus familiares revelaron los videos donde toca la guitarra e interpreta diferentes canciones como ‘You Are My Sunshine’ y ‘Love the Way You Lie’ de Rihanna & Eminem.

Las publicaciones despertaron toda clase de reacciones de parte de los seguidores de Cornell, quienes también lo recuerdan por su legado musical en bandas como Audioslave, Soundgarden y Temple of the dog.