Falcao García salió corriendo cuando se armó pelea entre hinchas en la tribuna donde estaba

El partido de repechaje entre Randers y el Galatasaray no tuvo como protagonista a ninguno de los dos equipos, el verdadero personaje fue Radamel Falcao García, quien presenció una pelea entre hinchas y decidió evitar cualquier problema.

Mientras que los dos equipos se jugaban la llave de los ‘play-offs’ con tiquete directo a la UEFA Europa League, se presenciaron disturbios dentro del estadio, precisamente en la tribuna que estaba a contados metros donde estaba sentado el futbolista colombiano.

Justo en la visita del Galatasaray a campo danés, las peleas entre los seguidores locales no se hicieron esperar, ya que fueron los encargados de iniciar los enfrentamientos contra los hinchas turcos.

19/08/2021 Europa League qualifications. Fight between 4 Randers lads🇩🇰 vs Galatasaray🇹🇷 after the Randers fans provocated pic.twitter.com/022jrzmqNj

— Casual Ultra (@thecasualultra) August 19, 2021