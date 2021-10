Noche de copas entre amigos terminó con guayabo de factura por 30 millones en Medellín

A través de Twitter se compartió una fotografía en la que una usuaria denunció el cobro que para ella fue “excesivo” en un restaurante al que fue con sus amigos a pasar una noche de fiesta, aunque no todo fue felicidad, pues la supuesta cuenta les salió por más de 30 millones de pesos.

La usuaria pidió ayuda en Twitter para saber si existía alguna entidad que velara por la supervisión de los establecimientos y sus elevados costos. Usuarios respondieron al respecto asegurando que se trata del lugar El Cielo, que en cuestión es uno de los establecimientos más exclusivos, pues es el único en Colombia que cuenta con estrella Michelin.

En la factura que la denunciante compartió en Twitter se entrega detalle del consumo, donde se puede ver la cantidad de licor que ordenó junto a su grupo de amigos, quienes al parecer llegaron con mucha sed al lugar, pues entre coñac y champaña la cuenta superó los 20 millones de pesos.

“Esto es de no creer. Salí a comer con unos amigos en Medellín y esta fue la cuenta que nos trajeron. Alguien que me ayude, esto es un abuso, ¿quién regula esos precios? ¿A qué entidad debo acudir? No nos quieren dejar ir hasta que no paguemos”, fue la queja que puso la usuaria en Twitter, donde recibió todo tipo de comentarios, entre ellos, algunos que respaldaban el cobro de la factura, teniendo en cuenta el exclusivo lugar donde decidieron despilfarrar su dinero.