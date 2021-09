Sexy modelo brasileña nunca dijo nada y se casó con ella misma… “por amor propio”

Desde hace ya unos años se viene conociendo más a profundidad la sologamia, eso gracias a las personas que admiten su amor propio o su soledad, pero lo cierto es que logran ser felices con ellos mismos y sellando su amor en el altar.

A esta práctica se casarse con sí mismo llegó Cris Galêra, una sensual modelo brasileña que decidió cambiar su estado civil, así que se casó con ella misma.

“¡Sí, gente, es verdad! Me subí a la ola de sologamia y decidí casarme️. ¡Estoy celebrando mi amor propio y quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima!”, comentó la mujer en su cuenta de Instagram, donde muchos de sus seguidores se sintieron extrañados de ver cómo una mujer tan hermosa se casó con ella misma, si para algunos, “le sobraban pretendientes”.

En conversación con The New York Post, la modelo aseguró que su compromiso amoroso jamás será quebrado, así que no piensa en divorciarse.

“Nunca me divorciaré, pero también si aparece un nuevo amor, querré vivir la experiencia. Pondré a la persona en segundo lugar, primero siempre seré yo. Las ofensas y críticas no me afectan. cuando estás feliz, nada te sacude, nada te afecta”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cris Galêra Oficial 💋 (@cristianegaleraoficial)

Además, para hablar de confianza y traición, esta es la mejor parte, pues Galêra asegura que casándose con ella misma evita que alguien pueda “ponerle los cachos”.

“Lo más divertido fue el sentimiento de satisfacción y orgullo de casarme conmigo misma, no me decepcionaré, no traicionaré mi confianza y me amaré a mí misma por encima de todo”.

Ahora veamos fotos de la novia y… la novia.

