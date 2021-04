Evanescence prepara su concierto virtual con Alice Cooper como presentador

La agrupación liderada por una de las voces femeninas más potentes de la música, Evanescence, ya prepara todo para el que será su concierto virtual, siguiendo la nueva ola de shows streaming con los que convocan a los verdaderos fanáticos.

Para este show virtual, la banda de Amy Lee, con quien hace algunos meses hablamos sobre los nuevos retos de Evanescence, ofrecerá este concierto de manera gratuita, donde se encargarán de presentar su nuevo material musical, además de lanzar sus más conocidos éxitos.

El concierto se llevará a cabo el próximo 13 de mayo dentro del show al que llamaron “Driven to Perform”.

Además, dentro del anuncio, Amy habló sobre la participación de una agrupación ganadora de un concurso de bandas, que consistió en enviar videos para demostrar nuevos talentos en Estados Unidos.

