Esperanza Gómez narra la situación en la que habría hecho el delicioso con el ‘Tino’ Asprilla

En entrevista con el portal ‘Supertrending’, la actriz colombina de cine para adultos, Esperanza Gómez, habló de aquella vez cuando el ‘Tino’ Asprilla intentó buscarla por medio de otra persona para marcarla “cuerpo a cuerpo”, pero ella lo dejó en visto y no quiso tener ninguna relación con el exjugador de la Selección Colombia.

La colombiana recordó cuando un conocido de Asprilla la contactó para hacerle una invitación formal a compartir tiempo con el ‘Tino’:

Añadió esperanza que varias veces recibió la invitación para asistir a las fiestas que se realizaban en la finca del exjugador, pero aseguró que ella no es una mujer de ese tipo de reuniones.

“Él me invitó más de dos veces a la finca del ‘Tino’, donde estaban haciendo fiestas. Pues yo nunca he sido de ese tipo de fiestas, entones yo siempre dije que no, no porque no me pareciera atractivo el ‘Tino’, sino que yo creo que en ocasiones lo cogen a uno en situaciones que no son las correctas”, contó Gómez.