“¿Qué me haría él a mí?”: Esperanza Gómez ‘le echó el ojo’ a Reinaldo Rueda

La reconocida actriz porno colombiana, Esperanza Gómez, sigue dando de qué hablar por sus polémicas declaraciones. Esta vez, la celebridad de 41 años se refirió de una forma “picante”, como muchos de sus fans lo han catalogado, sobre el director técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda.

Mire también:

“Me parece pícaro, tiene sonrisa pervertida. ¿Qué me haría él a mí? Que me enseñe a coger las pelotas… de fútbol”, manifestó Gómez en entrevista para el canal RCN, donde habló de diferentes futbolistas y su relación con ellos, a propósito del próximo partido entre Colombia y Uruguay por los cuartos de final de la Copa América.

“He tenido ofertas para estar con futbolistas, pero no me he acostado todavía con ninguno. A la pareja que tengo acá en Colombia le gustan los motores y a la de Estados Unidos el baloncesto”, dijo Esperanza, no sin antes relatar una historia con Faustino, ‘El Tino’, Asprilla.

“Nunca he hablado directamente con él. Me llamó una persona que trabajaba en la radio y le llevaba mujeres. Me invitó a más de una fiesta en su finca, pero a mí nunca me han gustado ese tipo de cosas y por eso le dije que no”, puntualizó.

Le puede interesar:

Sin emabargo, la también estrella de OnlyFans aseveró que si la situación hubiese sido diferente, tal vez hubiera “pasado algo” con ‘El Tino’. “Siento que cómo lo hizo no fue lo más adecuado. La gente que me ha intentado comprar, no pasa nunca si es arreglado. Tiene que ser espontáneo”, declaró.

Acá está la entrevista completa de Esperanza Gómez: