Eric Clapton no se presentará donde exijan al público estar vacunado

Eric Clapton hizo pública su intención de no realizar shows en los lugares donde exijan a los espectadores estar vacunados contra el COVID-19, después de que el gobierno británico impusiese dicha medida para ingresar a espectáculos y clubes nocturnos.

El diario The Guardian informó que Clapton expresó su posición a través de un comunicado por medio de la cuenta de Telegram del arquitecto Robin Monotti, donde enfatizó en que no actuará en ningún escenario donde esté presente una “audiencia discriminada”, y aseguró: “A menos de que haya una disposición para que todas las personas puedan asistir, me reservaré el derecho de cancelar los espectáculos”.

Anteriormente, el guitarrista británico había relatado por medio de la misma cuenta de Telegram su mala experiencia al vacunarse contra el coronavirus, cuando recibió la AstraZeneca: “Recibí el primer pinchazo y enseguida tuve reacciones severas que duraron diez días. Finalmente me recuperé y me dijeron que pasarían doce semanas antes de la segunda dosis”.