Sin saber, estaba entrevistando a Mike Shinoda y casi se desmaya cuando se dio cuenta

Un divertido video se conoció gracias al reciente evento organizado por la plataforma Twitch, el mismo que contó con la presencia de Mike Shinoda de Linkin Park, aunque la encargada de la presentación, Ovilee May, no reconociera a primera vista al músico.

En la entrevista, Ovilee pide a Mike, (a quien desconoce en un principio), que realice una serie de bailes para hacer más dinámica la conversación.

«Este es el estreno mundial del nuevo… baile… Esto se llama ¿Cómo lo llamamos?», dice Mike en la conversación, «Lamémosle “tomcatch”, responde May.

Después del baile y algunas palabras entre el músico y la presentadora, ella le pide que diga su nombre, pues aún nada que se presenta.

«Ok. Subiste aquí pero no me has dicho tu nombre, entonces no sé». De manera muy humilde el músico se presenta haciendo referencia su trabajo con Linkin Park «Mi nombre es Mike Shinoda y toqué en una banda llamada Linkin Park».

La reacción de la mujer después de enterarse que estaba hablando con Mike Shinoda: